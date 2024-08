Assalito da uno sciame di vespe, finisce in ospedale

A Buscate un 48enne assalito da uno sciame di vespe di terra, portato in ospedale. L'automedica, grazie alle prime cure, ha impedito lo shock anafilattico.

Assalito da uno sciame di vespe di terra

Tanta paura a Buscate per un 48enne, dipendente di una azienda che si occupa della manutenzione del verde in città. Durante lo sfalcio di alcune aiuole in via Matteotti l'uomo è stato assalito da uno sciame di vespe di terra ed è stato punto in diverse parti del corpo da almeno 20 imenotteri.

Intervento dell'automedica fondamentale

Immediata è stata la chiamata al 112 da parte dei colleghi del 48enne. Sul posto sono arrivate l'ambulanza della Croce Azzurra e l'equipe sanitaria dell'automedica Areu che ha immediatamente trattato il paziente con una terapia che ha interrotto i primi sintomi di uno shock anafilattico. Un intervento fondamentale. L'uomo e stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano per il proseguimento delle cure.