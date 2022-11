Asportata la targa dell'Albero di Antonia: la denuncia del sindaco

Asportata la targa commemorativa all'Albero di Antonia di Vittuone: il sindaco Laura Bonfadini ha così deciso di denunciare l'accaduto sia pubblicamente sia formalmente con un esposto alla Caserma dei Carabinieri della Stazione di Sedriano.

Ha spiegato il sindaco di Vittuone Laura Bonfadini:

"Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022 qualcuno ha strappato il supporto e ha fatto sparire la targa. Nel 2016, a un anno dalla scomparsa di Antonia Galli , fu piantato al parco Lincoln un albero, l'Albero di Antonia. Antonia era una di quelle ormai rare persone che c'erano sempre per il bene comune e nell'impegno e nella valorizzazione del territorio. Davanti all'Albero di Antonia era stata apposta una targa".

Ha poi continuato il primo cittadino:

"Non mi voglio produrre nella solita retorica. Dico solo che mi dispiace per coloro che si riducono a questi atti vandalici senza alcun senso, perché così facendo è aĺla propria esistenza che non danno alcun valore. Ho denunciato l'accaduto alla Caserma dei Carabinieri di Sedriano".