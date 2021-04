Asm Magenta cerca operai addetti alla raccolta rifiuti con mansione di autisti: ecco come partecipare al bando

Asm Magenta assume autisti di categoria C

Asm Magenta assume: l’azienda cerca in particolare operai addetti alla raccolta rifiuti con la mansione di “autisti di mezzi per la guida dei quali è richiesta la patente di guida di categoria C, la carta di qualificazione del conducente (CQC) e la carta tachigrafica”; inquadramento al livello 3B del Ccnl dei servizi ambientali – Utilitalia. La selezione pubblica, in esecuzione della delibera del cda del 24 marzo, porterà alla formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione. Il servizio sarà svolto nella sede di Asm, in via Crivelli 39 a Magenta. Bando e allegati sono scaricabili a QUESTO LINK

Candidature entro il 30 aprile

Le persone interessate dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre le 12 del 30 aprile presso la sede. Le domande dovranno pervenire in busta chiusa riportante il nominativo e il recapito del candidato e la dicitura “Selezioni pubblica – Autisti patente C”. Per maggiori informazioni: 02-972.29.211 – 02-97.229.212).