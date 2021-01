Aslam: corso professionale gratuito per under29

“I tecnici impiantisti per sistemi refrigeranti sono figure professionali molto ricercate sul mercato del lavoro. E anche per questo motivo consiglio i giovani che cercano un’occupazione sicura, stabile, ma anche creativa, gratificante e stimolante di iscriversi al corso IFTS Tecnico impiantista di sistemi refrigeranti”. Il suggerimento è di Gian Marco Garavaglia, docente di Aslam e tecnico della Novafrigor, una bella realtà di Binasco, alle porte di Milano, specializzata nella progettazione, prototipazione e industrializzazione di apparecchi e impianti frigoriferi.

Perché seguire il corso

“Il corso prevede di apprendere una serie di nozioni base della refrigerazione in classe – con tutte le informazioni tecniche, normative e dei relativi protocolli – per poi fare esperienza in laboratorio e svolgere infine uno stage direttamente in una delle aziende che aderiscono a Assofrigoristi, l’associazione nazionale che raggruppa le aziende della refrigerazione e del condizionamento dell’aria che collaborano con la scuola. È un corso utile che permette di apprendere le nozioni base di questo settore, di fare formazione sul campo in azienda e di entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale. Poi toccherà alla persona fare la sua strada, decidere di mettersi in gioco con la propria voglia di fare, curiosità e flessibilità”.

La struttura del corso Aslam

Il corso IFTS “Tecnico impiantista di sistemi refrigeranti” – completamente gratuito – è la proposta della sede ASLAM di Magenta. I posti disponibili sono limitati a 25 studenti e quindi occorre affrettarsi se si vuole cogliere questa opportunità. Possono iscriversi i giovani fino ai 29 anni di età che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma professionale di tecnico, ma anche coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali. L’iniziativa prevede un metodo formativo pratico con docenti in gran parte provenienti dalle aziende e molte ore di laboratorio, con un intenso periodo di stage presso le imprese.

Un’eccellenza nella formazione professionale

Aslam è una Cooperativa Sociale e un ente accreditato presso Regione Lombardia. Da venticinque anni progetta e realizza percorsi di istruzione e formazione professionale, formazione superiore e formazione continua. Una scuola di eccellenza presente in 5 sedi (Milano, Lentate sul Seveso, Somma Lombardo, Samarate e Magenta) che si prefigge come scopo primario di insegnare un mestiere, una professione, nella consapevolezza che attraverso il lavoro la persona esprime tutta la sua originalità.

I ragazzi interessati possono contattare direttamente la sede Aslam di via Mazenta 9 a Magenta: tel. 02.97285428, mail magenta@aslam.it o consultare il sito web di Aslam