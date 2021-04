Con l’arrivo della primavera, riprendono i lavori di asfaltatura interrotti nel periodo invernale. Lo stanziamento complessivo della Giunta Romano è di 2 milioni e 300mila euro: a uno stanziamento iniziale di un milione di euro, previsto nel bilancio preventivo 2020, si sono aggiunti 300mila euro erogati da Regione Lombardia per la sola via Ratti, e un altro milione di euro “extra”, stanziato a dicembre 2020 grazie allo sblocco dei finanziamenti governativi per i lavori del Ponte di Mazzo, che hanno reso disponibili nuove risorse.

Asfaltature, dall’Amministrazione comunale investimenti per oltre 2 milioni

Questa settimana è partito il quarto e ultimo lotto dei lavori iniziati nel 2020: già asfaltate via Ghisolfa (da uscita tangenziale e confine comunale), corso Europa (da sottopasso della stazione ferroviaria a via Canova), si procede con via Po; via Redipuglia; via Trecate; via Rubicone; via Togliatti (da via Gobetti a via Amendola, strada e parcheggi).

Nelle prossime settimane sarà definito invece l’elenco di strade e marciapiedi che saranno ripristinati grazie al milione “extra”. I fondi serviranno anche per finanziare il percorso “modello” per la redazione del Peba (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), un percorso che collega la stazione di Rho Centro al nuovo teatro Roberto de Silva senza barriere.

