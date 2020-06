L’iniziativa dell’Asd Bubbiano Calvignasco per aiutare le famiglie: iscrizioni gratuite da settembre a dicembre. Open Day il 4 luglio.

Asd Bubbiano Calvignasco, quattro mesi di iscrizione gratis

Quota di iscrizione da settembre a dicembre gratuita e pagamento solo parziale da gennaio 2021: questa la decisione presa dalla dirigenza dell’Asd Bubbiano Calvignasco Calcio in risposta alla crisi generata dall’emergenza Coronavirus. “In questi tre mesi sembra che tutto si sia fermato e allora l’Asd Bubbiano Calvignasco ha deciso di congelare tutto come quando ci siamo lasciati – spiegano i promotori – Tutti i i bambini e ragazzi hanno il diritto di giocare e noi li aspettiamo tutti in campo”.

“La scelta è nata durante il periodo di lockdown – spiega il responsabile del settore preagonistica Daniele Racanelli – Ci siamo chiesti quali fossero i veri problemi: il rebus del calendario, le metodologie di allenamento? La nostra risposta è stata invece contestualizzata dal punto di vista sociale. Ci siamo chiesti se le famiglie avrebbero potuto iscrivere i propri figli l’anno prossimo”. Sono quindi seguiti incontri con le due Amministrazioni comunali: “Non riceveremo sussidi, ma i sindaci ci hanno garantito che se ci saranno difficoltà, loro saranno al nostro fianco”.

L’Asd organizza per il 4 luglio dalle 10 un Open Day al campo di via Aldo Moro, Calvignasco. “Speriamo di rivedere i nostri tesserati e magari anche qualche volto nuovo”, commenta Racanelli. Che conclude: “Tante società in queste settimane stanno andando in crisi perchè hanno perseguito un modello di business. La nostra Asd ha ancora uno spirito familiare ed è gestita da volontari, senza costi eccessivi. E così stiamo riuscendo a reagire. Dobbiamo ringraziare il presidente Fabio Villa ed il consiglio direttivo”. La società conta ad oggi 150 tesserati, dai “Piccoli amici” alla prima squadra che milita in terza categoria. TORNA ALLA HOME PAGE