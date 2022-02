Ascensore precipita da 20 metri: morto un operaio, l'atro è gravissimo

Morto sul lavoro

Tragedia in viale Monza a Milano intorno alle 14 di oggi, venerdì 11 febbraio 2022: un ascensore in un cantiere è infatti precipitato da 20 mertri.

Tragedia in un cantiere: ascensore precipita da 20 metri

Erano circa le 14 di oggi, venerdì 11 febbraio, quando i soccorsi sono stati allertati in codice rosso per prestare soccorso a due operai in viale Monza a Milano. Stando alle prime ricostruzioni da parte delle Forze dell'ordine, i lavoratori, un operaio di 55 anni e un altro di 26, si trovavano sul tetto di un ascensore, che poi è caduto da un'altezza di 20 metri.

I soccorsi

Sul posto sono giunte due ambulanze e due automediche, i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia Locale di Milano ed è stata allertata anche la Procura della Repubblica. Infatti uno dei due operai purtroppo è deceduto.

Muore un operaio, l'altro è gravissimo

Purtroppo i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio di 55 anni. Il 26enne invece è gravissimo e i soccorritori hanno riscontrato un trauma al volto, uno al torace, al bacino e anche all'arto inferiore. E' stato portato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano.