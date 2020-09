Arrivano i vigili, salta il rave party. E’ successo sabato pomeriggio ain una cascina a Cerello, frazione di Corbetta.

Polizia Locale in azione

Raggiunti da una segnalazione gli agenti del comandante Lia Vismara, hanno sorpreso un centinaio di persone mella proprietà, un palco montato e casse di birra.

Arrivano i vigili, salta il rave party

La Polizia Locale, con due pattuglie, ha quindi fatto scattare le denunce per mancata Scia, mancate certificazioni di palco e impianti, non rispetto delle regole anti-Covid e delle norme sul pubblico spettacolo. Partita anche la denuncia penale. Si stimano multe per 10mila euro. Il proprietario della cascina si è detto estraneo ai fatti, si indaga su altri eventuali responsabili. L’evento era anche pubblicizzato sui social e c’era una navetta per portare il pubblico da Milano.

Torna alla home