Arresto cardiaco in casa a Cerro Maggiore, morto un uomo di origini egiziane classe 1969.

Arresto cardiaco

Non sono stati sufficienti i tentativi di rianimazione eseguiti da coinquilini e dal personale sanitario giunto sul posto a salvare la vita di un uomo classe 1969, egiziano, morto questa notte per cause naturali nella sua abitazione in via Turati a Cerro Maggiore.

Morto in casa

La vittima ha accusato un malore nella notte. Allertato il 118, sono stati i coinquilini su indicazione dei sanitari a iniziare le prime manovre di soccorso. Purtroppo inutilmente.