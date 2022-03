L'uomo, classe 1992, aveva avuto come ultimo domicilio un appartamento a Rho.

E' stato arrestato lunedì mattina, 21 marzo 2022, dagli agenti della Polizia Locale di Rho l'uomo accusato di spaccio che nascondeva in casa soldi e droga.

L'operazione della Polizia Locale

Lunedì 21 marzo in mattinata gli agenti del Nucleo Controllo del Territorio del Comando della Polizia Locale di Rho hanno eseguito un’ordinanza di custodia nei confronti di un cittadino italiano emessa dal Tribunale di Pavia.

L'indagine è partita da un giro di spaccio di stupefacenti, che coinvolgeva la Lomellina e l'hinterland milanese compresa la zona di Rho, reati accertati che hanno portato all'emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone tra cui l'arrestato di ieri, che è risultato domiciliato a Rho; le attività investigative avevano già consentito il sequestro di numerosi chili di droga. Vista l'ultima residenza dell'uomo, la relativa cattura è stata delegata alla Polizia Locale Rhodense.

Le indagini, coordinate dal Vice Commissario Stefano Palmeri responsabile del Nucleo Radiomobile, hanno portato al brillante risultato.

Le investigazioni da parte degli agenti

La persona arrestata, B.A. classe 1992, è risultata a tutti gli effetti un "fantasma": nessun telefono intestato, nessun lavoro, nessuna casa di proprietà né contratti di affitto, nessuna macchina.

“Ringrazio la Polizia Locale guidata dal Comandante Antonino Frisone e il vice Commissario Stefano Palmeri per questo importante risultato frutto di indagini, che hanno evidenziato la loro alta professionalità investigativa con attività complesse e analisi di telefoni e tabulati telefonici oltre che servizi di osservazione, controllo e pedinamento, e l'acquisizione di informazioni confidenziali - dichiara il sindaco Andrea Orlandi - La città è continuamente monitorata dalla nostra Polizia Locale che si coordina con le altre Forze dell’Ordine per la nostra sicurezza”.

L'arrestato era solito utilizzare, anche per le chiamate, applicazioni di messaggistica per evitare, probabilmente secondo il suo pensiero, di essere intercettato. Le operazioni di ricerca, nell'ambito delle quali c'è stato un continuo coordinamento della Procura di Pavia, hanno consentito di arrivare alla cattura della persona.

L'arrestato è stato trovato a Milano all'interno di un appartamento in zona Città Studi, intestato ad altre persone.

Gli uomini della Polizia Locale di Rho, congiuntamente ai colleghi della Polizia Locale di Milano, sono intervenuti nell’abitazione del soggetto in questione, dove oltre all'ordinanza di custodia hanno eseguito una perquisizione domiciliare, che ha rinvenuto circa 100 grammi di hashish e denaro contante per un importo totale di euro 5.300. Per tale motivo, l'arrestato è stato anche indagato per il reato ulteriore di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti con il sequestro della droga e del denaro, praticamente il medesimo reato per il quale era stata emessa l'ordinanza.