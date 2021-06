Operazione dei carabinieri: il 42enne aveva anche “confiscato” l'auto ad un cliente insolvente

Arrestato spacciatore delle case Aler di Abbiategrasso

Arrestato dai carabinieri di Abbiategrasso uno spacciatore 42enne, albanese senza fissa dimora, che lo scorso autunno era stato colto dai militari in flagranza di reato. I carabinieri hanno potuto sabato dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare giunta dalla Procura di Pavia, che ha riconosciuto la bontà dell'azione investigativa portata avanti dal Nucleo investigativo abbiatense, autore di una serie di accertamenti sul soggetto culminati in autunno. L'uomo non è solo accusato di spaccio, ma anche di estorsione e di rapina: avrebbe infatti portato via l'automobile ad un cliente insolvente. Il 42enne operava prevalentemente nell'area delle case Aler di via Cervi

Resistenza a pubblico ufficiale: eduadoregno in manette

Carabinieri impegnati domenica in un'altra operazione, con l'arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale di un ecuadoregno residente ad Abbiategrasso, che a marzo si rese protagonista di un'aggressione ai danni di due militari, i quali dovettero ricorrere alle cure del pronto soccorso. Qualche settimana fa l'uomo era stato condannato in via definitiva a 11 mesi di reclusione.