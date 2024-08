Arrestato per spaccio un 20enne residente a Legnano: in casa due machete e una pistola

E' finito in manette un 20enne residente a Legnano accusato di spaccio di stupefacenti: in casa aveva anche due machete, un'ascia e una pistola scacciacani.

Arrestato per spaccio un 20enne residente a Legnano

La Compagnia Carabinieri di Cantu’, sta proseguendo con una serie di controlli rafforzati del territorio, che hanno visto impiegati i militari del NOR, della Tenenza di Mariano Comense e delle 9 Stazioni Carabinieri, in collaborazione con gli Squadroni Carabinieri Cacciatori, in molti interventi preventivi e repressivi allo spaccio di stupefacenti in zone boschive e urbane, nell’ambito di tutto il territorio di competenze che hanno portato ad un arresto, ad una denuncia, al recupero di droghe “sintetiche e tradizionali”, ed al sequestro di denaro e armi.

Arrestato un pregiudicato di 20 anni

L’attività più importante della settimana è stata svolta dai militari della Stazione Carabinieri di Turate, che nella giornata di ieri a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un pregiudicato 20enne residente a Legnano. I militari turatesi hanno raggiunto l’importante risultato in seguito ad una speditiva attività investigativa condotta su una serie di informazioni acquisite nel corso dei numerosi servizi esterni, di controllo del territorio. Le informazioni acquisite sono state attentamente vagliate dal Comandante della Stazione ed hanno portato ad eseguire una perquisizione di iniziativa presso il domicilio del 20enne, dove all'interno dell'abitazione sono state trovate cinque dosi di ketamina, 9 pastiglie di ecstasy, 8 dosi di MDMA, due machete, un'ascia, una pistola “scacciacani” e del materiale per il confezionamento dello stupefacente.