Arrestato per furto in abitazione a Cassinetta

I Carabinieri lo hanno bloccato con la refurtiva nello zaino. E’ successo lunedì sera, verso le 21.30, in un cortile del piccolo borgo di Cassinetta di Lugagnano. A sorprenderlo, mentre stavano svolgendo un pattugliamento di controllo del territorio, i militari di Sedriano.

28enne di Abbiategrasso

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno bloccato e arrestato l’uomo, classe ‘96, residente ad Abbiategrasso.

Zaino pieno di refurtiva

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo , è stato individuato e fermato all’interno di un cortile comune di una cascina di Cassinetta da una pattuglia in servizio perlustrativo. Trovato con un portafoglio rubato poco prima di proprietà di un ragazzo italiano classe ‘84 residente nella cascina. Oltre al portafoglio veniva trovato con altra refurtiva nascosta in uno zaino che portava in spalla, fra cui due smartphone, un mazzo di chiavi di casa e le chiavi di un’auto, degli indumenti, bottiglie di birra, tutti oggetti asportati dall’abitazione dell’uomo che abita nella cascina.

Portato nel carcere di Pavia, difeso dall’avvocato Roberto Grittini, dopo la direttissima di questa mattina, martedì 30 luglio 2024, il 28enne è stato rilasciato e per lui è scattato il provvedimento agli arresti domiciliari.

Atti vandalici anche ad Abbiategrasso

L’uomo in questione sarebbe anche il soggetto che la scorsa settimana aveva manomesso le fototrappole appena installate ad Abbiategrasso per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, ma grazie alle telecamere era stato individuato, sarà deferito all’autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.