Arrestato Paolo Errante Parrino, i Carabinieri lo fermano all'ospedale di Magenta

Nel pomeriggio del 27 gennaio i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano hanno arrestato all'ospedale di Magenta Paolo Aurelio Errante Parrino, cugino dell'ex capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. e considerato suo referente in Lombardia.

Errante Parrino arrestato all'ospedale di Magenta

L'uomo si era reso irreperibile dallo scorso 25 gennaio, dopo che la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso di quest'ultimo, rendendo esecutiva la custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale del Riesame di Milano per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Stando agli ultimi sviluppi dell'Inchiesta Hydra, Errante Parrino sarebbe stato infatti il referente degli uomini di Messina Denaro in Lombardia, nel cosiddetto “sistema mafioso lombardo". Sabato 25 gennaio le Forze dell’Ordine si erano recate nell'abitazione di Parrino ad Abbiategrasso proprio per eseguire l’ordine di custodia cautelare, non trovandolo però in casa. Gli agenti avevano a quel punto cercato anche negli altri luoghi della città che lui abitualmente frequenta, come il bar Las Vegas, ma di lui nessuna traccia fino a questo lunedì, quando è stato rintracciato nel nosocomio magentino.

Come specificato da una nota stampa dell'Arma, i Carabinieri milanesi, congiuntamente agli uomini della Compagnia di Abbiategrasso, hanno fermato Errante Parrino nell’atto in cui esso ha fatto ingresso all’ospedale di Magenta per ricevere cure mediche.

L’uomo è stato colpito dalla misura cautelare della custodia in carcere divenuta esecutiva dopo che la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso al provvedimento del Tribunale del Riesame di Milano. L’ipotesi accusatoria è per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.