Arrestato mentre sta mangiando un panino al fastfood

Arrestato mentre si trovava al McDonald's di San Vittore Olona: era accusato di furto.

Arrestato mentre era nel fastfood

I Carabinieri e la Polizia Locale lo hanno "beccato" mentre stava mangiandosi un panino al McDonald's sul Sempione, a San Vittore Olona. Ed è stato arrestato. Nei guai - la sera di lunedì 28 aprile 2025 - è finito un 23enne rumeno, nei confronti del quale era stato emesso un ordine di carcerazione per un tentato furto in concorso commesso a Castelletto Ticino nel settembre 2019. Il giovane, che all’epoca del fatto era minorenne e attualmente era senza fissa dimora, è stato subito bloccato dai militari - che lo stavano cercando - ed è stato individuato proprio nel fastfood: è stato arrestato e portato in carcere dove dovrà scontare la pena di sei mesi di reclusione.

I complimenti dei Comuni

"I servizi congiunti tra Polizie Locali funzionano e garantiscono maggiore presenza sul territorio e controlli per una sicurezza reale e non solo percepita - commentano il sindaco di San Vittore Marco Zerboni e quello di Cerro Nuccia Berra che ricordano come i due comandi in questi mesi stiano operando insieme col sogno nel cassetto di creare il Comando unico di Polizia Locale - Prova del fatto è l'operazione andata a segno nella giornata di lunedì: nell'ambito di un controllo congiunto, sulla strada statale del Sempione è stato fermato un veicolo con targa straniera per effettuare i controlli di routine perché dalle verifiche strumentali tramite varchi erano state segnalate delle possibili anomalie. Siamo sicuramente soddisfatti di quanto accaduto che conferma la bontà del progetto e delle idee che stiamo portando avanti in questi primi mesi di collaborazione. Come già ampiamente detto, il percorso non è semplice né privo di ostacoli ed avrà presumibilmente tempi lunghi, ma questo non ci ha affermato e non ci fermerà. Abbiamo tutti gli strumenti per agire e lo stiamo facendo. Infine ringraziamo gli agenti delle nostre Polizie Locali, i comandanti ed i Carabinieri che immediatamente hanno agito e concluso l'arresto".