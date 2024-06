Arrestato il ladro seriale di collanine che prendeva di mira gli anziani

Avvicinava le sue vittime in bicicletta, con il pretesto di chiedere informazioni stradali, poi strappava loro con violenza la catenina e fuggiva. Ma ora il ladro seriale di collanine è finito in manette.

Ladro di collanine in manette a Gaggiano

Si tratta di un 47enne italiano. Ad arrestarlo, mercoledì 12 giugno, sono stati i Carabinieri della Stazione di Rosate, con l'ausilio dei colleghi di Gambolò territorialmente competenti, in esecuzione di provvedimento cautelare emesso dal gip del Tribunale di Pavia su richiesta della locale Procura della Repubblica. Gli uomini dell'Arma hanno accertato la responsabilità dell'arrestato in relazione a tre furti con strappo in danno di persone ultrasettantacinquenni residenti a Rosate, Vermezzo con zelo e Calvignasco. Nel corso degli accertamenti investigativi, i militari hanno appurato che il malvivente si spostava abitualmente a bordo di una bicicletta nera, a volto scoperto, avvicinando le occasionali vittime con il pretesto di chiedere indicazioni stradali per poi strappare repentinamente e con violenza la catenina in oro indossata al collo. Attraverso l'identikit raccolto dalle vittime e il confronto delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri hanno tracciato un preciso profilo identificativo e comportamentale del soggetto, che ha operato sempre con il medesimo modus operandi; ciò ha permesso ai militari di Rosate di riconoscere fisicamente il soggetto a bordo della medesima bicicletta, utilizzata nei vari furti, individuandolo nel centro abitato di Gaggiano nel corso di un normale servizio di perlustrazione, e procedendo nell'occasione alla sua identificazione.

Il 47enne è ora agli arresti domiciliari

La Procura della Repubblica di Pavia, concordano con gli elementi indizianti raccolti dall'Arma di Rosate, ha quindi richiesto e ottenuto il provvedimento cautelare. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari attesa dell'interrogatorio dell'autorità giudiziaria che verrà disposto nei prossimi giorni.