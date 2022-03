Arrestato il figlio del boss Pelle: era bidello in una scuola elementare

L'operazione

Nella mattinata di giovedì 10 marzo 2022 Francesco Pelle, figlio del boss Giuseppe Pelle, è stato arrestato con l'accusa di aver "gestito" la latitanza del padre.

Francesco Pelle, 31 anni e figlio del boss di San Luca (Reggio Calabria) Giuseppe Pelle, faceva il bidello nella scuola elementare di Vermezzo: ora è stato arrestato nella mattinata di giovedì 10 marzo 2022.

Arrestato il figlio del boss Pelle

Dopo l'arresto del padre Giuseppe Pelle, boss di San Luca, Francesco Pelle aveva scelto di trasferirsi nell'hinterland milanese. Aveva scelto come residenza Calvignasco e da un anno lavorava alla scuola primaria dell'Istituto comprensivo Gianni Rodari di Vermezzo. Nella mattinata di giovedì, 10 marzo, gli agenti della Mobile di Milano e di Reggio Calabria lo hanno arrestato a casa sua in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Reggio con l'accusa di aver "gestito" la latitanza del padre.