Arrestato 39enne: deve scontare una pena per sequestro di persona ed estorsione

Ieri sera, martedì 26 gennaio, i militari locale Stazione Arma, traevano hanno arrestato a Lainate C. A., 39enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione dell’ordinanza di carcerazione emessa il 25 gennaio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’uomo deve scontare una pena residua di 6 mesi e 22 giorni di reclusione per i reati di sequestro di persona ed estorsione commessi a Milano il 17 novembre 2017. Arrestato, espletate formalità di rito, è stato portato nella circondariale “San Vittore” di Milano.