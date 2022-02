Arrestati quattro topi d'appartamento (che hanno cercato di fuggire ferendo due agenti)

Polizia di Stato

Attimi di concitazione a Legnano quando la loro auto ha tentato di sottrarsi al controllo investendo i poliziotti.

Arrestate a Legnano quattro persone accusate di avere messo a segno poco prima un furto in un'abitazione di Settimo Milanese.

Arrestati a Legnano dopo un colpo a Settimo Milanese

Ad assicurare alla giustizia i presunti ladri, tutti cittadini albanesi, sono stati gli agenti della Polizia di Stato di Varese. L'operazione è stata messa a segno nella serata di giovedì 10 febbraio 2022 nella zona di viale Cadorna. Sulla vettura su cui viaggiavano sono stati rinvenuti gli oggetti sottratti durante il furto (ossia un ciondolo, un braccialetto e un orologio, che la vittima ha riconosciuto come propri e che le saranno restituiti) e i classici arnesi da scasso, tra cui un flessibile, cacciaviti, un piede di porco, torce e guanti.

I quattro hanno cercato di fuggire investendo due poliziotti

Il risultato investigativo è frutto di diverse segnalazioni di cittadini residenti nella zona a nord di Varese che indicavano una Ford rossa come coinvolta in alcuni furti avvenuti in quel territorio. Grazie anche al proficuo scambio informativo con l’Arma dei Carabinieri, la Squadra mobile ha disposto un servizio per intercettare l’auto e monitorarne gli spostamenti. Ma fermare i quattro non è stato facile: quando i poliziotti hanno circondato la loro auto, qualificandosi e intimando agli occupanti di scendere dal mezzo, gli albanesi hanno cercato di sottrarsi al controllo con una manovra pericolosissima, speronando una vettura della Polizia che sbarrava loro la strada, e colpendo due agenti. Questi ultimi hanno riportato contusioni varie e la frattura di un osso del piede: la prognosi per loro è stata rispettivamente di dieci e 25 giorni.

Già in passato il conducente aveva ignorato un alt della Polizia

I quattro arrestati sono tutti privi di stabile dimora e di attività lavorativa lecita e l’autista risulta gravato da un precedente del tutto analogo rispetto al tentativo di sottrarsi al controllo: nell’ottobre 2020 infatti era stato denunciato poiché in provincia di Bergamo non si era fermato all’alt intimato dalla Polizia mentre si trovava alla guida di un veicolo. Anche un altro degli arrestati era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, commessa a Besozzo nel dicembre 2020. Le forze dell'ordine stanno ora effettuando approfondimenti per accertare se ai quattro albanesi siano attribuibili analoghi furti in abitazione compiuti nella zona negli ultimi giorni.