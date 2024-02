Arrestati per rapina, sequestro di persona e lesioni

Le accuse sono pesanti: rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni personali. Per questo due uomini di 28 e 31 anni sono stati arrestati dai Carabinieri di Settimo Milanese

Tra le accuse anche sequestro di persona

L'arresto dei due colombiani di 28 e 31 anni è scattato sabato pomeriggio in piazza Loreto a Milano. Il fermo scaturisce al termine di un’attività d'indagine a seguito della ricezione di una denuncia per rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni personali, commessi nei confronti di un italiano 28enne, avvenuti nella notte del 9 febbraio a Milano, in via Padova, presso un distributore di benzina: la vittima si trovava con l'auto in sosta, quando il 28enne colombiano è entrato nell'autovettura dalla portiera posteriore sinistra, minacciando con un coltello la vittima, costringendolo ad aprire la portiera anteriore destra per far entrare il complice.

Aggredito con calci e pugni, gli hanno sottratto l'iphone, un paio di cuffie airpods e vari effetti personali, per poi darsi immediatamente alla fuga, dopo averlo legato ed imbavagliato. Riuscito successivamente a dare l’allarme, il malcapitato, è stato medicato presso il Pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano e dimesso con prognosi di 3 giorni.

La perquisizione domiciliare conseguente al fermo, ha consentito di recuperare la refurtiva e di riconsegnarla all'avente diritto: gli indagati sono stati rinchiusi nel carcere di San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria.