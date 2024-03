Arrestati nelle campagne di Albairate due spacciatori magrebini scovati grazie ai pedinamenti dei Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Arrestati due spacciatori nei campi di Albairate

Nella giornata del 18 marzo 2024, nelle campagne di Albairate i militari della compagnia di Abbiategrasso, supportati dal nucleo carabinieri cinofili di Casatenovo, hanno tratto in arresto per spaccio di stupefacenti due cittadini extracomunitari originari del maghreb, rispettivamente di 41 e 37 anni, uno dei quali con precedenti penali.

Il provvedimento scaturisce da una serie prolungata di attività di osservazione condotta dai militari in borghese della sezione operativa di compagnia nell’area agricola confinante con le località “rosio” e “mischia”, caratterizzata dalla presenza a tratti di una fitta vegetazione e di campi adibiti alla coltivazione che hanno reso le suddette operazioni più complesse.

Lo spaccio nascosti fra campi e alberi

I due malviventi, dopo aver raggiunto l’area agricola, si addentravano a piedi nella vegetazione ove attendevano le richieste degli acquirenti, raggiunti in un secondo momento dai due stranieri a bordo di biciclette nel punto concordato situato nei pressi di stradina sterrata più facilmente accessibile dai consumatori.

L’attività di polizia giudiziaria ha consentito di certificare nel complesso un fiorente mercato illegale con al centro numerose cessioni di cocaina, sostenuto da un rilevante flusso di acquirenti che erano soliti recarsi ad ogni ora del giorno nella località individuata dai militari per acquistare e consumare lo stupefacente.

Sequestrati più di 4mila euro di contanti e droga

Nel corso dell’intervento, scattato dopo l’ennesima, documentata, cessione di droga ad alcuni acquirenti, i militari trovavano nella disponibilità dei due nordafricani un’ingente somma di denaro pari a circa 4.555 euro, ritenuta frutto della prolungata attività di spaccio, sottoposta anch’essa a sequestro insieme alle dosi di stupefacente precedentemente rinvenute e sequestrate ai consumatori. I due nordafricani, dichiarati in stato di arresto, sono stati condotti dinanzi all’A.G. Pavese che convalidava l’attività e disponeva la misura cautelare in carcere per entrambi gli arrestati in attesa dell’udienza per il rito direttissimo fissata per il prossimo 6 maggio.

L’attività dei carabinieri di Abbiategrasso, pienamente condivisa dall’autorità giuiziaria, costituisce l’ennesima attività di contrasto al diffuso fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle aree agricole, che proseguirà nei prossimi giorni anche in altri territori di competenza con mirati servizi di natura preventiva e repressiva.