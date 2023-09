Arrestati due giovani corrieri partiti da Rho con la cocaina nel borsello

Arrestati due corrieri della droga partiti da Rho per vendere la droga a Laveno. I due sono finiti in manette nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti in area di confine con la Svizzera.

Due giovani corrieri della droga arrestati

I Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Luino hanno arrestato tra la sera di ieri e questa notte una coppia di giovani italiani, provenienti da Rho, che, giunti con un’autovettura risultata poi soggetta ad un fermo amministrativo, si erano fermati in un bar di Lavena Ponte Tresa. A seguito di un controllo originato da un’attività informativa, corroborata da atteggiamenti sospetti, i due sono stati controllati e successivamente perquisiti, rinvenendo nel borsello poco più di un etto di cocaina confezionata sottovuoto e pronta per essere smerciata.

Processati per direttissima

Per la notte gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Luino in attesa di rito direttissimo che è stato celebrato in mattinata nel Tribunale di Varese dove le eventuali responsabilità saranno accertate dall’Autorità Giudiziaria procedente.