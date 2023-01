Arresta l'auto per fare attraversare delle ragazze ma la moto dietro non fa in tempo a frenare e nel cadere le travolge

Un incidente che ha coinvolto tre giovanissimi ieri pomeriggio a Busto Garolfo.

La particolare dinamica dell'incidente

Erano le 17,15 di ieri pomeriggio, sabato 7 gennaio 2023. Due ragazze di 17 anni stavano per attraversare le strisce pedonali di via Arconate, a livello del civico 77. In quel momento stava sopraggiungendo una vettura, che ha avuto all'accortezza di rallentare e arrestare la marcia, per permettere alle giovanissime di attraversare l'incrocio.

In quel momento, però, arrivava una moto

Subito dietro la vettura stava sopraggiungendo un motociclo, guidato da un ragazzo di 16 anni. Il giovane ha effettuato una frenata brusca e per evitare di prendere la macchina è caduto. La moto, poi, che si è proiettata per diverse decine di metri, ha travolto le due ragazze: una è stata colpita con la ruota alla caviglia e l'altra con il manubrio allo sterno.

Per fortuna, nulla di grave

Sul posto solo sopraggiunte due ambulanze in codice giallo: dopo aver prestato le manovre di primo soccorso a tutti e tre i giovani, per fortuna si sono resi conto che non avevano subito gravi danni fisici. Infatti, due di loro sono stati trasportati per ulteriori accertamenti all'ospedale di Legnano. Sempre in codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale

La dinamica dell'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe essere quella appena esplicata. Sul posto, ad effettuare i rilievi gli agenti della Polizia Locale.