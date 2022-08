Armato di cacciavite tenta di rapinare una 21enne

Armato di un cacciavite ha tentato di rapinare una ragazza di 21 anni che aveva appena posteggiato il suo motorino davanti alla sua abitazione a Rho

La rapina con il cacciavite in mano

La tentata rapina ha avuto per teatro largo Kennedy, nel pieno centro di Rho, all'ora di pranzo di oggi, venerdì 26 agosto. La ragazza stava facendo rientro nella sua abitazione quando, dopo aver posteggiato il motorino, è stata avvicinata da un uomo sceso da uno scooter. Armato di un cacciavite il malvivente ha minacciato la ragazza alla quale ha chiesto di consegnargli l'orologio e i soldi che aveva con sé. La 21enne ha reagito opponendo resistenza e chiedendo aiuto ai residenti. Un vicino di casa ha iniziato anche lui ha urlare, poi ha chiamato il 112 . In pochi minuti sono arrivate due pattuglie della Polizia locale, ma l'uomo aveva già lasciato largo Kennedy. gli agenti stanno visionando le immagini delle telecamere della Ztl posizionate in tutto il centro storico per cercare di risalire all'identità dell'aggressore.