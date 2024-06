Armato di bastone e padella spaventa i passanti in centro a Legnano

Allarme in centro a Legnano nella mattinata di ieri, mercoledì 19 luglio, per un uomo in evidente stato di alterazione, scalzo e con indosso solo un paio di pantaloncini, che brandiva una padella e un manico di legno e urlava frasi minacciose.

Armato di bastone e padella spaventa i passanti in centro

A dare l'allarme sono stati i passanti che l'hanno visto camminare fuori di sé in corso Magenta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione cittadina, che hanno bloccato l'uomo, un giovane di origine nordafricana, il quale ha spiegato di aver litigato furiosamente con un conoscente. In supporto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale. Dopo essere stato ammanettato e riportato alla calma, il giovane è stato affidato al personale sanitario e portato all'ospedale di Legnano per valutare l'opportunità di sottoporlo a un trattamento sanitario obbligatorio.

Dopo gli accertamenti è stato escluso il Tso e l'uomo sarà denunciato per porto di oggetto atto a offendere.