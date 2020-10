Arluno saluta per l’ultima volta l’ex sindaco Pastori FOTO

Arluno saluta per l’ultima volta l’ex sindaco Franco Pastori.

Arluno ha salutato il suo ex sindaco, Franco Pastori. Si sono svolti questa mattina, presso la Chiesa Parrocchiale del paese, i funerali dell’uomo. Tante le persone accorse a dare l’ultimo saluto, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie. Don Paolo lo ha ricordato per la sua prontezza di spirito e la bontà d’animo, dopo una vita passata al servizio dei bisognosi. Il sindaco Moreno Agolli ha espresso il proprio cordoglio dal pulpito: “Oggi Arluno è un po’ più vuota. Lo ricordo passare con la sua bicicletta. Franco era una figura che non passava inosservata, che tanto ha fatto per il nostro paese. Mancherà a tutti. Ti auguro pacifiche pedalate nelle strade del cielo, amico mio”. Presente, oltre all’Amministrazione, anche i volontari dell’Auser.

