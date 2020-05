Arese, un altro decesso alla Vismara

All’interno della Gallazzi di Arese si registra un altro decesso

Un nuovo contagio e un decesso tra gli ospiti risultati positivi all’interno della Gallazzi Vismara. “In questo momento di dolore esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia da parte dell’Amministrazione Comunale – sono le parole del sindaco Michela Palestra. Ad Arese si è arrivati a 170 persone positive al Covid 19 (tra cui 28 decessi e 50 guarigioni) dall’inizio dell’emergenza.

“Oggi l’Istituto superiore di sanità ha dato notizie incoraggianti sull’andamento dell’epidemia, anche per quanto riguarda i numeri nella nostra regione. I dati però non tengono ancora conto della cosiddetta “fase 2”, quindi non sappiamo ancora il reale andamento in seguito alle prime riaperture. Le immagini di ieri di Milano (zona Navigli) hanno destato preoccupazioni, tanto da far intervenire il primo cittadino Beppe Sala. Anche ad Arese le situazioni critiche sono state parecchie. Le pattuglie delle Forze dell’Ordine si muovono sul territorio, ma è evidente che la prima azione di contenimento del contagio deriva dai nostri comportamenti. Non è pensabile che siano le sanzioni la leva per avere un atteggiamento responsabile, non è pensabile che sia la minaccia della chiusura dei parchi a fare in modo che si rispettino le regole. La tutela della nostra e altrui salute deve essere un obiettivo condiviso. Ribadisco che il rispetto del distanziamento sociale e l’uso delle mascherine sono, ancora oggi, l’unica forma di prevenzione. Solo così potremo tenere bassa la curva dei contagi e concederci altre libertà. Rispettiamo le regole e ne usciremo insieme”.