Arese: Ubriache da stare male, tre ragazze di 16anni in ospedale SIRENE DI NOTTE

Notte agitata per i soccorritori del 118 che hanno dovuto fare per due volte avanti e indietro dall’ospedale a Arese a causa di tre sedicenni che hanno bevuto talmente tanto da finire in ospedale, due a Legnano e una a Rho

Il primo intervento a mezzanotte

Era passata la mezzanotte da 2 minuti quando i volontari della Croce Azzurra di Caronno Pertusella sono intervenuti in via Tazio Nuvolari nella zona del parco del Fontanile a Arese. I volontari del 118 sono stati chiamati da un gruppo di ragazze per soccorrere due amiche di 16 anni colte da malore a causa di un abuso etilico. Dopo i soccorsi sul posto le due ragazzine sono state trasferite in codice giallo all’ospedale di Legnano

Il secondo intervento a mezzanotte e 37 minuti

Un nuovo intervento, sempre in via Tazio Nuvolari, sempre con protagonista lo stesso gruppo di giovani si è verificato a mezzanotte e 37 minuti, Questa volta nella zona del Parco del Fontanile di Arese sono arrivai di volontari della Sos di Novate Milanese e quelli della Croce Rossa di Paderno Dugnano. Insieme a loro il personale dell’automedica e i carabinieri della Compagnia di Rho. Anche in questo caso i soccorritori hanno trasportato in ospedale, questa volta a Rho, una ragazzina di 16 anni, anche lei colta da malore a causa di un abuso etilico.

Malore a Legnano per una ragazza di 18 anni

Volontari del 118, in questo caso quelli della Croce Rossa di Legnano, che alle 2.36 sono intervenuti in via Garibaldi a Legnano per soccorrere una ragazza di 18 anni colta da malore. La giovane è stata trasportata per precauzione in codice verde all’ospedale di Legnano.