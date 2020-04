Arese sorride, nessun caso in più di contagio

Il sorriso e la speranza che il peggio sia passato: Arese nella giornata di domenica non ha registrato alcun caso in più di contagio

L’intervento del sindaco

A fare il consueto bilancio è stato ieri sera, domenica, il sindaco Michela Palestra.

“Al momento il portale dei dati ATS sul numero di contagi non registra aumenti di casi di contagio sul nostro territorio e speriamo di poter confermare questo dato anche nei prossimi giorni. Ricordo che il distanziamento fisico e il rispetto delle prescrizioni aiutano a limitare il contagio, ma è chiaro che il virus continuerà a circolare, in modo invisibile e subdolo, ancora per molto tempo. Bisogna adattare i nostri comportamenti quotidiani a tutto ciò che possa aiutare la prevenzione. Non possiamo permetterci di tornare indietro. Dobbiamo essere pronti a cambiare le nostre abitudini, ripensare le nostre giornate ed essere disponibili a ripartire con uno spirito nuovo e solidale. In questa giornata, richiamo le parole di Papa Francesco “Non è questo il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e non fa differenza di persone […] Dopo la Seconda guerra mondiale, questo amato continente è potuto risorgere grazie a un concreto spirito di solidarietà che gli ha consentito di superare le rivalità del passato“.

Poi il primo cittadino ha rimarcato i servizi attivati dall’Amministrazione in queste difficilissime settimane. Per le persone con più di 65 anni, sole senza rete di parenti, con patologie, in quarantena o in isolamento o in grave difficoltà per le necessità primarie, è possibile chiamare il numero 379 1909759, tutti i giorni h24: a questo numero rispondono i volontari della Misericordia che raccolgono le richieste di supporto. Allo stesso numero 379 1909759 è anche possibile chiedere un sostegno psicologico. Inoltre per chi si sente disorientato e non sa come affrontare questi giorni di isolamento o semplicemente ha bisogno di chiacchierare con qualcuno, perché si sente solo, è possibile chiamare il numero 344 0488729, da lunedì a sabato dalle 10 alle 13.

