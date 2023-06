Arese saluta per l'ultima volta la Prof Gallo, scomparsa dopo una malattia.

Arese saluta per l'ultima volta la Prof Gallo

Chiesa e piazzale gremiti per dare l'ultimo saluto a Patrizia Gallo, docente di religione dal 1983. Oggi alle 15 i funerali in Maria aiuto dei Cristiani.

La Prof Gallo, così la chiamavano i suoi alunni, era una donna ben voluta da tutti. Da sempre docente nella scuola di via Col di Lana, ha visto succedersi diverse generazioni di studenti, la maggior parte riunitisi oggi per darle l'ultimo saluto. Al suo fianco però anche il papà, il fratello, l'amica di una vita Romina, colleghi e le tante persone che in questi 60 anni le sono stati accento. Era molto attiva anche nell'oratorio aresino e in GSO dove è stata anche presidente.

Presente anche il neo sindaco di Arese Luca Nuvoli: "La nostra comunità piange la prematura scomparsa della prof.ssa Gallo, punto di riferimento della nostra scuola e di generazioni di ragazzi. Che la terra le sia lieve".

Al termine della funzione gli alunni hanno voluto omaggiare l'insegnante con lettere e rose bianche. Infine, per accompagnare il feretro nel suo ultimo viaggio, palloncini bianchi e un applauso scrosciante.