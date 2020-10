Arese piange il suo barzellettiere. Giovedì è morto a 85 anni Pierre Dell’Acqua. I funerali si terranno oggi, sabato 31 ottobre, dalle 14.30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Il ricordo dell’amico Lionello Turrini: “Ci ha lasciato Pierre, il brillante barzellettiere conosciuto in Arese per la sua forte carica di simpatia. “Mi voeuri fa rid” era il suo motto. E infatti nelle numerose commedie interpretate con la Compagnia dei Coriandoli il suo ruolo era sempre quello della persona disinvolta, sempre pronta a buttarti lì una battuta divertente. Spesso le commedie erano scritte proprio a sua misura e lui ne veniva fuori ogni volta ottenendo un grande successo di pubblico. Ma non si limitava al palcoscenico: durante le feste, i pranzi, gli incontri tra amici era sempre pronto a ‘spararti’ una serie di barzellette, una più bella dell’altra. Dai Pierre, cunta sù… raccontaci, gli dicevano gli amici. E lui, via… a far ridere. Mancherà la sua allegria”.

