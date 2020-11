Arese in lutto per la scomparsa dello “storico” maestro di tennis. Dario aveva 60 anni.

La comunità aresina e non sono in lutto per la scomparsa di Dario Carlesso: papà, maestro e amico. Era una persona solare, sempre con il sorriso, pronto a scherzare quando si doveva e a far correre quando era necessario allenarsi. Ieri sera, lunedì 9 novembre, si è tenuto il rosario “andato in onda” sulla pagina Facebook dell’ SG. Sport di Arese. Tanti i messaggi di cordoglio e di ricordo. “Un grande maestro di tennis e un grande amico”.

