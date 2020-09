Arese: Il Comune scende in campo per sostenere l’educazione stradale

L’educazione stradale è da sempre un punto fermo dell’amministrazione di Arese

Corsi di guida e educazione stradale grazie a Comune e Aci

In prima linea nel sostegno all’educazione stradale: il Comune di Arese ha aderito alla proposta di convenzione con Aci Vallelunga per la realizzazione di corsi di guida sicura rivolti ai cittadini residenti neopatentati che si svolgeranno presso la pista costruita sul vecchio tracciato dell’Alfa Romeo di Arese. «L’attenzione alle problematiche correlate alla sicurezza stradale e all’uso dei veicoli da parte dei giovani resta sempre alta. Rinnovare questo accordo ci consente di affidare i corsi di guida sicura a chi, in questi anni, ha sempre mostrato professionalità nella formazione e ha potuto garantire gli standard di sicurezza – hanno dichiarato l’assessore alla Sicurezza Roberta Tellini e il sindaco Michela Palestra.

I corsi per neopatentati aggiunti alle attività di educazione stradale

Ogni attività di sensibilizzazione in tal senso è quindi accolta e sostenuta. I corsi per neopatentati andranno ad aggiungersi alle tradizionali attività di educazione stradale che vengono svolte nelle scuole». L’accordo prevede 15 corsi gratuiti per principianti per neopatentati fino a 20 anni, lo sconto del 30% sul corso di guida sicura Advanced per neopatentati con patente conseguita nei 12 mesi precedenti l’acquisto, lo sconto del 20% sull’acquisto di corsi di guida sicura per residenti.