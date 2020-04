Arese, due nuove vittime alla casa di riposo

La comunicazione di due nuove vittime causate dal Coronavirus nel report quotidiano del comune di sabato sera.

Due vittime alla casa di riposo

“4 nuovi contagi e 2 decessi. Al momento il portale dei dati ATS sul numero di contagi registra 4 nuovi contagi sul nostro territorio. Dobbiamo però comunicare con dolore che ci sono stati 2 decessi tra le persone risultate positive nella nostra Casa di Riposo” scrive il sindaco Michela Palestra.

“A breve verranno effettuati altri tamponi, l’impegno della Casa di Riposo per la cura e la tutela degli ospiti e del personale non si ferma. Oggi siamo riusciti a consegnare in struttura 1.000 mascherine FFP2. Il nostro impegno al fianco della struttura per fronteggiare l’emergenza è costante”.

Il bilnacio e le condoglianze

“Ad Arese, quindi, siamo arrivati a 107 persone positive al Covid 19 (tra cui 14 decessi e 9 guarigioni) dall’inizio dell’emergenza. Ancora una volta ci troviamo a stringerci virtualmente a queste famiglie, che hanno perso i loro cari, che – come tanti in questa tremenda pandemia – ci hanno lasciato soli, sconfitti da questo terribile virus. A nome della Città di Arese esprimo cordoglio e vicinanza”.

In questa situazione, l’amministrazione ricorda i servizi attivati in città per supportare chi è più in difficoltà.

per le persone con più di 65 anni, sole senza rete di parenti, con patologie, in quarantena o in isolamento o in grave difficoltà per le necessità primarie, è possibile chiamare il numero 379 1909759 , tutti i giorni h24. A questo numero rispondono i volontari della Misericordia che raccolgono le richieste di supporto. Allo stesso numero 379 1909759 è anche possibile chiedere un sostegno psicologico.

