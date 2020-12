Area ex Belloli, iniziate le opere di abbattimento FOTO

Area ex Belloli a Inveruno, iniziate le opere di abbattimento.

Area ex Belloli, iniziate le opere di abbattimento

La fine di un’epoca. Sono partiti gli abbattimenti dei manufatti ancora presenti sull’area ex Belloli di via IV Novembre. Stanno cadendo gli ultimi resti della fabbrica dell’olio che sorgeva in quegli spazi e che è stata un pezzo importante della storia industriale inverunese. In questo luogo sorgerà ora la fabbrica di futuro: il nuovo polo scolastico innovativo e moderno, aperto alla società. I lavori di costruzione dell’edificio partiranno a febbraio e la nuova scuola sarà pronta per settembre 2022. Una struttura piena di luce e spazio con verde all’esterno e una grande piazza giardino centrale a disposizione della comunità.

