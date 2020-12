Area cani chiusa: dopo la morte di un quattrozampe è allarme bocconi al veleno

Area cani chiusa ad Arconate dopo la morte di un quattrozampe.

Area cani chiusa dopo un episodio di avvelenamento

Lo ha deciso l’Amministrazione comunale, che – intervenuta prontamente sul posto – ha annunciato di voler compiere accertamenti. “Si avvisano i cittadini che l’area cani in via Legnano è temporaneamente chiusa a causa di un episodio di avvelenamento dovuto a un boccone – scrive Palazzo Taverna – Comunicheremo la riapertura una volta compiuti i dovuti accertamenti”. La notizia della morte del quattrozampe ha messo in allarme tutti i proprietari di cani del paese, che dall’aprile 2016 hanno a disposizione l’area di sgambamento cani nei pressi della zona industriale.

Un mese fa a Legnano trovati wurstel ripieni di viti

Purtroppo in zona non sono infrequenti i casi di polpette avvelenate: diverse segnalazioni sono arrivate da Legnano, dove ai primi di novembre sono stati trovati anche wurstel ripieni di viti. È successo nel parchetto di via Torino: una donna che stava portando a spasso il suo quattrozampe è riuscita a salvarlo in extremis dopo che l’animale aveva scovato tra l’erba un boccone “chiodato” e stava per inghiottirlo. La notizia, con tanto di foto dei bocconi “killer”, è stata diffusa anche sui social network allo scopo di allertare tutti a prestare la massima attenzione e subitotra gli amanti dei quattrozampe è partito il tam tam.

