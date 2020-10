Arconate: quattro studenti del Liceo Europeo positivi

Quattro studenti positivi al Liceo Europeo di Arconate e tre classi in quarantena: l’ufficialità è arivata ieri, martedì 20 ottobre 2020.

Arconate: la situazione al Liceo Europeo

Sono 4 gli alunni del liceo risultati positivi al Coronavirus: di conseguenza le 3 classi da loro frequentati sono state messe in quarantena e tutti gli studenti dovranno rimanere in casa in attesa del tampone. Com’è successo in altre scuole del territorio in queste settimane per le classi in isolamento è stata comunque prevista la didattica a distanza per evitare che i ragazzi perdano ore di lezione.

