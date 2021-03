Arconate piange lo storico sacrista Sisto Paoloni

Arconate dice a Sisto Paoloni, storico sacrista del paese.

Arconate in lutto per il suo storico sacrista

Sisto Pisoni era storico sacrista che per oltre 40 anni ha collaborato con la Parrocchia arconatese. Nella sua lunga carriera iniziata negli anni sessanta ha collaborato con diversi sacerdoti, tra cui don Erminio Villa, don Gildo Bonalumi e don Franco Quadri. Viene ricordato per la sua fede cristiana cattolica molto solida e per la generosità e passione che metteva nello svolgere le sue attività quotidiane. Per muoversi ad Arconate usava sempre la bicicletta, una vecchia graziella di colore verde. Ormai ultra ottantenne da anni era andato in pensione e si era dedicato a vita privata.