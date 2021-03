Arconate piange l’ex assessore al Bilancio Parotti

Arconate pienage il suo ex assessore al Bilancio, Giuseppe Parotti: il cordoglio dell’Amministrazione.

Arconate piange l’ex assessore al Bilancio

“L’Amministrazione comunale ha appreso con profondo dispiacere della morte di Giuseppe “Pinuccio” Parotti, padre della dottoressa Monica Parotti e assessore al Bilancio del Comune di Arconate per diversi anni” hanno scritto dal Municipio nella serata di ieri, martedì 30 marzo 2021. Le esequie si terranno oggi, mercoledì 31 marzo, alle 15 alla chiesa Parrocchiale.

Le parole dell’Amministrazione

Hanno ricordato dal Comune:

“Pinuccio ha servito la nostra comunità con grande professionalità e serietà per molto tempo e di questo l’intera Amministrazione gli è profondamente grata. Una malattia lo ha strappato prematuramente all’affetto dei suoi cari, ma il suo ricordo resterà per sempre nitido in tutti noi. Rivolgiamo le più sentite condoglianze alla dottoressa Parotti e a tutta la sua famiglia per la dolorosa perdita”