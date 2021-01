Arconate piange Beniamino Bienati: colonna portante della comunità

Arconate piange la scomparsa di Beniamino Bienati, 83 anni e una vita spesa per la sua comunità.

Arconate in lutto: addio a Beniamino Bienati

E’ venuto a mancare questa notte, tra lunedì 25 e martedì 26 gennaio 2021, Beniamino Bienati, apprezzatissimo e amato da tutto il pase. A ricordarlo, con profonda commozione, è la stessa Amministrazione guidata dal sindaco Sergio Calloni. “Ci ha lasciato questa notte Beniamino Bienati, una delle colonne portanti della comunità arconatese. 83 anni, una vita spesa nel mondo delle associazioni, Beniamino ha scritto la storia della Compagnia Teatrale Placidi”.

“Attore, presentatore e battitore alle aste benefiche”

“Istrionico attore, mattatore indiscusso delle aste benfiche del Santuario, inarrivabile presentatore della Sagra di Santa Teresa, quando la sua inconfondibile voce dialettale svegliava un’assonnata Arconate la ‘domenica della fiera’ – hanno continuato dall’Amministrazione – Caro Beniamino, con te se ne va un pezzo di storia di Arconate. L’ennesimo, a dire la verità, in questi mesi difficili per la nostra comunità. Il tuo sorriso, la bontà d’animo e la tua innata generosità hanno lasciato un’impronta indelebile, che nessuno potrà mai rimpiazzare. Grazie per quello che hai donato al tuo, al nostro paese. Fai buon viaggio! L’Amministrazione comunale si stringe commossa alla famiglia, a cui vanno le più sentite condoglianze”.