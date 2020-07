Arconate, la Folkloristica piange Carlo Rolfi

Arconate, la Folkloristica piange la scomparsa di una sua colonna portante: Carlo Rolfi, venuto a mancare a 70 anni.

Arconate, Folkloristica in lutto

La comunità arconatese si sta stringendo in queste ore attorno alla famiglia dello scomparso Carlo Rolfi.

Classe 1949, se n’è andato venerdì 17 luglio 2020, appena due giorni prima di compiere 71 anni. Rolfi era molto noto in paese perché facente parte del nucleo storico del gruppo Folkloristico Arconatese, in un ruolo che fino a poco tempo fa ancora svolgeva con passione.

“Lasci un vuoto incolmabile”

Proprio i suoi compagni della Folkloristica lo hanno ricordato con trasporto. “Ciao Carlo, ti salutiamo con profondo affetto e riconoscenza per il tuo umile servizio svolto nel gruppo Folkloristico – ha scritto il presidente dell’associazione Guido Monticelli – Lasci sicuramente un vuoto incolmabile, accompagnato però da tanta saggezza e ricchi consigli dei quali noi non possiamo fare altro che fare tesoro”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE