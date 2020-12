Arconate in lutto per la morte di Erminio Monolo, scomparso sabato 19 dicembre.

E’ morto ieri, sabato 19 dicembre, Erminio Monolo. Classe 1941, arconatese doc, per quasi mezzo secolo ha guidato mille iniziative e mille spettacoli per i suoi concittadini. Personaggio trasversale nel mondo delle associazioni arconatesi, Monolo ha dedicato la sua vita al volontariato ed è una delle memorie storiche del paese. La passione per lo spettacolo era nata nel 1958 con una rappresentazione titolata ‘Sulle nuvole con te’ organizzata dal ‘Mario dul bin’. Gli piaceva molto dare gioia e, di contro, ricevere i complimenti della gente che ha saputo apprezzare tutto quello che faceva.