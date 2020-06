Arconate, il nuovo comandante è a tempo pieno – LE FOTO

Arconate, il nuovo comandante di Polizia Locale Emidio Varrato, che arriva da Robecchetto, è a tempo pieno da stamattina, lunedì 29 giugno 2020.

Arconate: il nuovo comandante a tempo pieno

Il Comando di Polizia Locale di Arconate è al completo. Emidio Varrato ha infatti cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Robecchetto e, da questa mattina – lunedì 29 giugno -, ha preso servizio come Comandante a tempo pieno nel Comune di Arconate per 36 ore alla settimana. Varrato era stato selezionatoda Arconate al termine di una procedura di mobilità il 29 ottobre 2019 ma attendeva che il Comune di Robecchetto individuasse il suo sostituto e, dunque, rilasciasse il nulla osta definitivo per l’assunzione. “Ciononostante, dimostrando grande disponibilità e senso del dovere, a partire dal 27 novembre 2019 Varrato ha iniziato a coordinare anche gli agenti di Polizia Locale di Arconate, sacrificando il suo tempo libero per dedicarsi alla nostra comunità – hanno detto dall’Amministrazione arconatese – Oggi, dopo 8 mesi dalla sua selezione, finalmente il nuovo Comandante della Polizia Locale prende servizio definitivamente in paese, diventando operativo al cento per cento”.

Il Comando in paese

“Dopo un anno dall’insediamento della Giunta, dunque, è stato ricostruito e riportato ad Arconate il Comando di Polizia Locale – hanno continuato dall’Amministrazione – Un obbiettivo strategico e fondamentale, che abbiamo inserito da subito nelle linee programmatiche per rispondere alle esigenze espresse dalla cittadinanza: più sicurezza, maggior controllo del territorio, presenza più assidua degli agenti in paese”. Oggi il Comando è composto da 4 dipendenti a tempo pieno: il Comandante Emidio Varrato, gli agenti Claudio Rolla e Noemi De Luca e la collaboratrice amministrativa Vanessa Garavaglia.

La soddisfazione del sindaco

“Riportare il comando di Polizia Locale in paese è sempre stata una delle priorità e oggi possiamo dire di aver centrato l’obbiettivo – ha detto il sindaco Sergio Calloni, che ha anche la delega alla Sicurezza – Il percorso non è stato semplice e, in questi mesi, abbiamo lavorato duramente e silenziosamente per risolvere i problemi e superare le difficoltà. Alla fine hanno pagato l’impegno, la perseveranza e l’impegno costante. Ringrazio Varrato per la disponibilità che ha dimostrato in questi mesi quando, seppur in servizio a tempo pieno ha Robecchetto, ha iniziato a lavorare anche per Arconate. Di lui apprezzo la serietà, la dedizione al lavoro e la grande professionalità. Sono assolutamente convinto che il Comune abbiatrovato la persona giusta per dirigere il Comando di Polizia Locale nei prossimi anni”.

Le parole di Varrato

“Ringrazio l’Amministrazione per avermi concesso l’opportunità di servire la bellissima comunità di Arconate, che ho iniziato a conoscere in questi mesi – ha invece dichiarato Varrato – Per me è un piacere e un onore, in quanto ho avuto modo di osservare da vicino la qualità, la serietà e la professionalità della macchina comunale e dell’ambiente di lavoro. Da parte mia assicuro il massimo impegno per rispondere con velocità ed efficienza a tuttele segnalazioni dei cittadini e in ogni circostanza che richieda l’intervento della Polizia Locale”.

