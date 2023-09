Arconate dice addio al cardiologo Pietro Bocca

E' morto Pietro Bocca, medico e politico di Arconate. Assai noto in paese sia per la sua professione di cardiologo che per l'impegno a livello amministrativo e sociale, aveva 73 anni.

A dare notizia della sua scomparsa è l'Amministrazione comunale di Arconate:

"Ci ha lasciato a 73 anni il dottor Pietro Bocca, stimato medico cardiologo con una forte passione per la politica. Già consigliere comunale e candidato sindaco nel 2014, negli anni '80 fu protagonista della vita politica e sociale del paese. Fondò il 'Gruppo di opinione laica' e, in mezzo allo strapotere dei partiti, diceva: "Mi sento come un vaso di coccio in mezzo ai vasi d'acciaio, ma era divertente. Alle ideologie abbiamo sempre cercato di contrapporre la concretezza dei programmi". E noi, caro dottore, ti ricordiamo esattamente così: diretto e sincero, schietto e pragmatico, pronto a spendersi per gli altri, sia nella tua professione, sia per la tua comunità. Ci stringiamo commossi attorno alla famiglia, a cui vanno le nostre più sincere condoglianze in questo momento di dolore: al figlio Lorenzo, assessore di questo Comune dal 2015 al 2019, alla moglie Daniela, a tutti i parenti, gli amici, i conoscenti e le migliaia di persone assistite e curate ad Arconate. Buon viaggio, dottore!".