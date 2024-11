Stangata da parte del giudice sportivo nei confronti dell'allenatore dell'Oratorio Cerro Maggiore, Francesco Frisenda, che ha aggredito verbalmente e fisicamente l'arbitro durante l'ultima partita di campionato: Frisenda è stato sospeso per tre anni.

Arbitro aggredito a calci e sberle: allenatore squalificato per tre anni

È finito nel peggiore dei modi l’incontro di calcio tra Oratorio Cerro Maggiore e San Luigi Pogliano, disputato domenica pomeriggio, 10 novembre 2024, sul rettangolo di gioco di Cerro e valido per la decima giornata del campionato di Terza categoria. Al quindicesimo minuto del secondo tempo dopo diverse proteste, l'arbitro di Legnano Luca Panetti, ha espulso l'allenatore del Cerro: a questa decisione è arrivata la reazione furibonda con insulti verbali e l'aggressione fisica come riportato dagli atti del giudice sportivo:

"Alla notifica del provvedimento, il succitato tesserato si avvicinava con foga all'Arbitro colpendolo, prima con uno schiaffo e successivamente con un calcio all'inguine, provocandogli dolore e facendolo indietreggiare. Il Sig. FRISENDA reiterava nel proprio comportamento violento cercando di colpire nuovamente l'Arbitro con altri calci senza riuscirvi, grazie all'intervento dei calciatori di entrambe le squadre. Tale aggressione faceva venir meno le condizioni minime di sicurezza e serenità per poter proseguire la gara e pertanto l'Arbitro era costretto a sospendere definitivamente l'incontro. Una volta rientrati negli spogliatoi il Sig. FRISENDA, nonostante la presenza dell'osservatore arbitrale e dei dirigenti di entrambe le squadre, tentava di colpire nuovamente il Direttore di gara senza riuscirvi e lo insultava nuovamente".

La punizione del giudice sportivo

Visto il referto dell'arbitro il giudice sportivo ha così deciso di punire secondo quanto prevede il regolamento la squadra e l'allenatore per quanto accaduto: comminata alla Società A.S.D. ORATORIO CERRO MAGGIORE l'ammenda di € 100,00 per responsabilità della Società per fatti violenti dei propri tesserati. Le eventuali spese mediche riconducibili all'accaduto saranno poste a carico della Società

e di squalificare Francesco Frisenda fino al 17 Novembre 2027 (anni 3) per il grave atto di violenza messo in atto nei confronti del Direttore di gara.