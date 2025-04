Apre lo sportello di facilitazione digitale

Accedere ai portali della Pubblica Amministrazione, utilizzare il Fascicolo Sanitario Elettronico, cimentarsi alle prese con Spid o Cie. A volte l’accesso ai servizi digitali può rappresentare una difficoltà, per questo in Lombardia stanno nascendo Sportelli di Facilitazione Digitale che garantiscono ai cittadini un supporto gratuito e personalizzato per navigare il mondo digitale in sicurezza e autonomia.

A Rho punto di riferimento sarà il Quic che sarà inaugurato mercoledì 7 maggio

A Rho punto di riferimento sarà il Quic – Sportello del cittadino di via De Amicis 1, dove lo Sportello di Facilitazione digitale verrà inaugurato mercoledì 7 maggio e sarà attivo per il momento ogni mercoledì mattina con appuntamenti della durata di un’ora ciascuno a partire dalle 9 Il progetto coinvolge gli assessorati agli Affari generali assessore Alessandra Borghetti e all'Innovazione assessore Emiliana Brognoli.

Un luogo fisico dove i cittadini possono recarsi e usufruire di servizi di assistenza e formazione gratuita

Un Punto di Facilitazione Digitale è un luogo fisico dove i cittadini possono recarsi e usufruire di servizi di assistenza e formazione gratuita grazie a un facilitatore digitale disponibile a rispondere a ogni loro domanda. In questo modo possono imparare a diventare più autonomi e consapevoli nell'uso di Internet e delle tecnologie digitali, personalizzando il servizio in base alle loro esigenze. Si potrà usufruire del servizio su prenotazione scrivendo a milanodigitale@cesvip. lombardia.it o ancora chiamando Salvatore: cellulare 340-4624611 o Francesca: cellulare 348-2396549.

"Gli Sportelli di Facilitazione Digitale, aiutano i cittadini a superare il digital divide con soluzioni concrete e accessibili”

“Il Comune di Rho è impegnato da tempo nella digitalizzazione dei servizi e l’attivazione di uno sportello di facilitazione costituisce un’opportunità per favorirne la diffusione e l’utilizzo da parte di tutti. Dagli strumenti per i pagamenti elettronici all’attivazione dello Spid, fino all’invio di pratiche amministrative, gli Sportelli di Facilitazione Digitale, con la presenza di un facilitatore digitale esperto, aiutano i cittadini a superare il digital divide con soluzioni concrete e accessibili”, spiegano dal Comune.

L’iniziativa è realizzata con il supporto di Regione Lombardia

L’iniziativa è realizzata con il supporto di Regione Lombardia, tramite Cesvip Lombardia, grazie ai fondi del PNRR, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha recentemente lanciato la campagna di comunicazione nazionale insieme al testimonial Marco Camisani Calzolari, noto divulgatore sulle tematiche digitali.