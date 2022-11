Apre le manichette antincendio: arrivano i Vigili del Fuoco

Allarme in piena notte in via Don Orione a Novate Milanese per un ignoto che ha aperto le manichette antincendio nei pressi di un hotel: intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco.

Apre le manichette antincendio: arrivano i pompieri

Un ignoto, forse non sapendo cosa fare di meglio, ha aperto intorno all'una di notte di oggi, 9 novembre, le manichette delle colonnine antincendio nei pressi di un hotel in via Don Orione a Novate Milanese. Allertate ambulanze e automediche, oltre ai carabinieri di Rho e ai Vigili del Fuoco: sul posto fortunatamente non era scoppiato nessun incendio ma i pompieri intervenuti hanno dovuto mettere in sicurezza l'area.

A compiere il gesto una persona che si è data successivamente alla fuga.

Il luogo dove è avvenuto il fatto: