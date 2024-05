Apre la portiera e «investe» 23enne su un monopattino

Apre la portiera dell’auto senza accorgersi che dietro di lui arrivava un ragazzo di 23 anni in monopattino. L’impatto è inevitabile e il giovane finisce a terrà.

Sul posto l'ambulanza di Rho Soccorso e l'automedica dell'ospedale Sacco

Stanno appurando l’esatta dinamica dei fatti gli agenti della Polizia Locale intervenuti nel primo pomeriggio di oggi giovedì, in via Ghisolfa a Rho La chiamata al 118 è delle 15.30, sul posto gli operatori di Rho Soccorso e l’automedica inviata dal vicino ospedale Sacco. Il codice d’uscita dell’ambulanza rosso, quello più grave. Fortunatamente all’arrivo dei soccorsi il ragazzo a bordo del monopattino, un 23enne residente a Rho, era cosciente.

Il ragazzo è stato stabilizzato e trasportato in pronto soccorso

Medici e paramedici l’hanno stabilizzato e caricato in ambulanza e successivamente trasportato in codice giallo, quello di media gravità, al pronto soccorso dell’ospedale di Rho. Gli agenti della Polizia Locale sono, invece, rimasti sul posto, sotto il diluvio per raccogliere le testimonianze dell’automobilista e delle persone che hanno assistito al sinistro.