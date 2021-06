Apre la portiera e abbatte un ciclista che stava percorrendo corso Europa a Rho.

Pochi minuti prima delle 13 di oggi, venerdì 18 giugno, un 31enne stava percorrendo in bici corso Europa a Rho quando, all'altezza del civico 199, è caduto a terra. Un uomo ha infatti aperto la portiera dell'auto parcheggiata mentre transitava il 31enne, colpendolo in pieno e facendolo cadere.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza che ha cercato di soccorrerlo ma il giovane ha dato subito in escandescenza rendendo difficile ai soccorritori le manovre di rito.

Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale.

In supporto è arrivato anche l'elisoccorso. Il 31enne è stato trasportato in codice giallo dall'equipe dell'elicottero in ospedale con un trauma facciale da portiera di auto.