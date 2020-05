Approvato il bilancio di Euro.PA Service Srl, la società interamente a capitale pubblico.

Si è chiuso con un utile ante imposte di oltre 100mila euro il bilancio 2019 di Euro.PA Service Srl, la società interamente a capitale pubblico, di proprietà di 16 Comuni del territorio e che ha sede in via Cremona a Legnano. Un utile che, al netto delle tassazioni, si attesta a poco più di 60mila euro. L’Assemblea dei Soci ha approvato, in questi tempi di emergenza per il Coronavirus, il bilancio aziendale, nel corso della seduta tenutasi via “Zoom”, ossia attraverso l’utilizzo della piattaforma web per videoconferenze. Il documento economico ha registrato un fatturato di 7.058.306,26 euro, in aumento del dieci per cento rispetto a quello dell’anno precedente, che si era attestato a 6.557.667,62 euro.

Il commento di Luca Monolo

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – commenta Luca Monolo, presidente di Euro.Pa Service Srl – È stato un anno delicato per la società ma siamo riusciti, nonostante tutto, grazie ai servizi conferiti dai Comuni e alla solidità e concretezza garantiti in questi anni a chiudere l’esercizio con un risultato che definirei molto incoraggiante per il futuro”.

